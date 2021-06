Tour de France 2021 | tappa 5 | dominio di Pogacar a cronometro La classifica generale

Advertising

fanpage : La donna che ha provocato la maxi caduta al Tour de France è stata individuata e arrestata - Corriere : Tour: arrestata la donna che ha provocato la caduta di sabato - ilpost : La spettatrice che sabato aveva provocato la caduta di diversi corridori al Tour de France è stata arrestata - sportface2016 : #TourdeFrance, le nostre pagelle della quinta tappa - mister_ricci : Ora fategli un culo come un rosone di cattedrale. #TDF2021 #TourDeFrance2021 -

Ultime Notizie dalla rete : Tour France

LAVAL ESPACE MAYENNE (FRANCIA) - Tadej Pogacar ha vinto la quinta tappa delde, prova a cronometro di 27,2 chilometri da Changè a Laval Espace Mayenne, ma non è riuscito a conquistare la maglia gialla: Mathieu Van der Poel ha infatti chiuso al 5° posto, distante ...E' stata individuata ed arrestata la spettatrice che ha provocato la maxi - caduta in occasione della prima tappa delDe. Ora è sotto la custodia della polizia a Landernau. La donna era sparita da 4 giorni, dopo che era stata un'inchiesta su quanto accaduto per 'lesioni non intenzionali con incapacità non ...Usiamo volutamente il condizionale: secondo alcune fonti, dopo alcuni giorni di “latitanza” sarebbe stata rintracciata e fermata dalle forze dell’ordine la donna che ha provocato la grave caduta duran ...La prima cronometro individuale del Tour de France 2021 ha letteralmente stravolto la classifica generale. Tadej Pogacar ha sciorinato uno show di rara bellezza, ha giganteggiato lungo i 27,2 km contr ...