Tommaso Zorzi altro colpo in tv | ecco dove lo vedremo

Leggi su 361magazine

(Di mercoledì 30 giugno 2021) L’ex vincitore del Grande Fratello Vip è stato confermato nella giuria di Drag Race Italia La conferma è arrivata oggi, mercoledì 30 giugno, durante la conferenza stampa per la presentazione dei palinsesti di Discovery. Dal prossimo autunno ci sarà anchenella giuria di Drag Race Italia. Si tratta di un programma nato negli Stati Unitisi esibiscono le drag queen in bellissime performance. In questa nuova avventura Tommy sarà accompagnato dalla Drag Priscilla e l’attrice Chiara Francini. Leggi anche–>: “Domani tenetevi pronti”, scatta il caos sui social Non ci saranno ...