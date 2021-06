Temptation Island, arriva il primo pinnettu e falò di Claudia e Ste (Di mercoledì 30 giugno 2021) E’ iniziata la nuova avventura delle sei nuove coppie di Temptation Island, abbiamo conosciuto i dodici concorrenti. Tra le prime coppie che sono già state convocate nel pinnettu per guardare i primi video delle proprie fidanzate e fidanzati, troviamo la coppia Claudia e Ste, che un anno fa dovevano sposarsi ma a causa dell’emergenza covid, il loro matrimonio è slittato al prossimo anno, il 7 giugno 2022. I due convivono, ma Claudia negli ultimi tempi accanto a Ste non riesce più a trovare la complicità che c’è tra una coppia, infatti decide di rilasciare alcune dichiarazioni, che successivamente sono ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 30 giugno 2021) E’ iniziata la nuova avventura delle sei nuove coppie di, abbiamo conosciuto i dodici concorrenti. Tra le prime coppie che sono già state convocate nelper guardare i primi video delle proprie fidanzate e fidanzati, troviamo la coppiae Ste, che un anno fa dovevano sposarsi ma a causa dell’emergenza covid, il loro matrimonio è slittato al prossimo anno, il 7 giugno 2022. I due convivono, manegli ultimi tempi accanto a Ste non riesce più a trovare la complicità che c’è tra una coppia, infatti decide di rilasciare alcune dichiarazioni, che successivamente sono ...

