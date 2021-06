Silent Hill, più giochi in sviluppo non solo da Bloober Team? Kojima sempre al centro dei rumor (Di mercoledì 30 giugno 2021) Poche ore fa Konami ha annunciato di aver stretto una partnership con Bloober Team, sviluppatori del recente The Medium. Sia Konami che Bloober collaboreranno per creare nuovi giochi. Ovviamente l'ipotesi più plausibile è un nuovo Silent Hill: del resto, già qualche mese fa, Bloober Team aveva dichiarato di essere al lavoro da tempo su una IP horror "di una compagnia molto famosa". Ad ogni modo, i rumor si stanno intensificando, soprattutto per una dichiarazione del sito VGC. Secondo quanto riportato, Bloober ... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 30 giugno 2021) Poche ore fa Konami ha annunciato di aver stretto una partnership con, sviluppatori del recente The Medium. Sia Konami checollaboreranno per creare nuovi. Ovviamente l'ipotesi più plausibile è un nuovo: del resto, già qualche mese fa,aveva dichiarato di essere al lavoro da tempo su una IP horror "di una compagnia molto famosa". Ad ogni modo, isi stanno intensificando, soprattutto per una dichiarazione del sito VGC. Secondo quanto riportato,...

