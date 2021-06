(Di mercoledì 30 giugno 2021)ha ufficializzato una partnership con 505 Games volta alla realizzazione di unbasato sull’universo diEntertainment, studio responsabile della creazione di, Quantum Break ed Alan Wake, ha annunciato di aver stretto una nuova collaborazione con 505 Games, il tutto per realizzare uno spin-off di stampoambientato nell’universo della sua ultima produzione. L’annuncio, inoltre, lascia anche presagire il prossimo sviluppo di un sequel diretto delle avventure di Jesse Faden, sebbene al momento non si conoscano ancora ...

Remedy al lavoro su di un gioco multiplayer di Control

Sfortunatamente non posso entrare più in dettaglio di questo, ma basti dire che sono estremamente eccitato per il futuro del franchise. Project Condor sarà uno spin-off multiplayer di Control sviluppato da Remedy. Il Game Director lo annuncia e fornisce i primi dettagli.