Quando Grillo scriveva | “Conte elevato | ha restituito all’Italia la dignità davanti al mondo intero”

(Di mercoledì 30 giugno 2021) Le frasi di Beppepronunciate nei confronti diin questi ultimi giorni sono lame taglienti: “Non ha né visione politica, né capacità manageriali”; “non ha esperienza di organizzazioni, né capacità di innovazione“. Ma non è sempre andata così. Vi ricordateinseriva l’ex premier addirittura tra gli “elevati”? Estate 2019. Il garante del M5S aveva puntato tutto sull’avvocato alla guida dell’esecutivo. I 5 stelle erano giù pronti ad andare a votare maera intervenuto per chiedere ai suoi di affidarsi a un altro “”, cioè Sergio Mattarella. Così il capo ...

Durissimo Alessio Villarosa : "Se si fosse dimesso un anno fa,il gruppo parlamentare gliel'ha chiesto, non saremmo arrivati a questo punto". Conte -: il duello sul futuro del M5S La ...Che si è naturalmente scordato - la memoria, lo ha imparato subito, è perniciosa per i politici - diirrideva Berlusconi per avere portato al Pirellone la sua igienista mentale, Nicole ...ROMA -“E’ stato necessario l’intervento di Grillo per scongiurare di perdere quanto abbiamo costruito fino ad oggi”. Questo il commento della consiglier ...Le frasi di Beppe Grillo pronunciate nei confronti di Conte in questi ultimi giorni sono lame taglienti: “Non ha né visione politica, né capacità manageriali”; “non ha esperienza di organizzazioni, né ...