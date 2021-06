PS Plus | ecco i giochi trapelati per luglio

Leggi su helpmetech

(Di mercoledì 30 giugno 2021) Ogni mese, Sony regalagratuiti per PlayStationagli abbonati al suo servizio. Da quando la PlayStation 5 è stata lanciata l’anno scorso, igratuiti di PSsono consistiti in due titoli PS4 e un titolo PS5, permettendo agli abbonati di far crescere notevolmente la loro collezione di. Di solito, Sony mantiene un segreto piuttosto stretto sulle offerte gratuite di PS, anche se ci sono volte in cui la lineup trapela prima del tempo. Sembra che almeno un gioco PSper2021 sia trapelato, ma ci sono stati dei ...