Prisoner lives matter

Leggi su ilfoglio

(Di mercoledì 30 giugno 2021) Un modo evoluto per risolvere la diatriba dei calciatori inginocchiati tutti, solo chi vuole, solo se s’inginocchiano gli altri, se prima degli altri, o dopo, o insieme, o durante, o uno sì e quell’altro no, o a scacchiera, potrebbe essere questo: i calciatori giocano, non giocano, si siedono, si inginocchiano, si tirano le palle di neve, si scaccolano o fanno tutto quello che pare loro dare spettacolo. Mentre, un giorno prima del match, già erano stati portati all’Allianz Stadium di Monaco di Baviera i cinquantaquattro orrendi energumeni che hanno torturato i detenuti di Santa Maria Capua Vetere, i quali verranno ripresi inginocchiati volenti o no, in mondovisione, per le ventiquattr’ore ...