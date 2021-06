Orietta Berti svela un retroscena inedito sul suo incontro con il Dalai Lama

(Di mercoledì 30 giugno 2021) Ilsull’con ilDopo la versione ridotta nel 2020 per via della pandemia il Salento Book Festival, manifestazione ideata da Gianpiero Pisanello, ha fatto il suo ritorno. Tra i tanti ospiti presenti anche, fresca del successo del tormentone estivo Mille, in duetto con Achille Lauro e Fedez. Se a L'articolo proviene da Novella 2000.

... freschezza e simpatia FASANO " Con una strepitosa carriera alle spalle, lunga 56 anni e coronata da oltre 15 milioni di dischi venduti in tutto il mondo, ieri sera (29 giugno)è stata ...La cantante bolognese ha parlato in modo approfondito della canzone "Mille" che è in testa alle classifiche.è una di quelle cantanti che, senza ombra di dubbio, hanno fatto la storia della canzone italiana. La Capinera d'Emilia, questo il suo nomignolo, ha avuto una carriera eccezionale, ricca ...Battiti Live, il festival itinerante dell’estate, è arrivato alla sua terza puntata e ancora una volta ad attirare tutti i riflettori su di ...In una lunga intervista a TV Sorrisi e Canzoni Orietta Berti rivela da chi è partita l'idea del balletto con i ventagli nel video di Mille ...