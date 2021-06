Netflix, le novità di luglio: torna Atypical ed arrivano i The Jackal (Di mercoledì 30 giugno 2021) Netflix ha annunciato le novità che caricherà sul portale nel corso del prossimo mese, da Atypical al secondo capitolo di Non Ho Mai fino alla trilogia horror Fear Street. Grande attenzione per la prima serie firmata dai The Jackal dal titolo Generazione 56K, che sarà disponibile dal 1° luglio. Si tratta di una comedy, scritta da Francesco Ebbasta, con Angelo Spagnoletti, Cristina Cappelli, Gianluca Fru e Fabio Balsamo. Fra le firme manca quella di Ciro Priello che – dopo aver vinto LOL chi ride è fuori – sarà nel cast di Tale e Quale Show di Carlo Conti. A luglio arriva un bel carico ... Leggi su biccy (Di mercoledì 30 giugno 2021)ha annunciato leche caricherà sul portale nel corso del prossimo mese, daal secondo capitolo di Non Ho Mai fino alla trilogia horror Fear Street. Grande attenzione per la prima serie firmata dai Thedal titolo Generazione 56K, che sarà disponibile dal 1°. Si tratta di una comedy, scritta da Francesco Ebbasta, con Angelo Spagnoletti, Cristina Cappelli, Gianluca Fru e Fabio Balsamo. Fra le firme manca quella di Ciro Priello che – dopo aver vinto LOL chi ride è fuori – sarà nel cast di Tale e Quale Show di Carlo Conti. Aarriva un bel carico ...

