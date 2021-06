Musk alla conquista del ‘web spaziale’ | punta a investire 30 miliardi

Leggi su italiasera

(Di mercoledì 30 giugno 2021) Elon, il fondatore di Tesla e di Space X,addai 20 ai 30di dollari in Starlink, la costellazione di satelliti attualmente in costruzione dal produttore privato aerospaziale americano SpaceX.ha annunciato, in occasione del Mobile World Congress di Barcellona, dire su circa mezzo milione di utenti per il suo servizio internet satellitare entro la metà dell’anno prossimo contro poco più di 69 mila utenti attualmente. Il servizio Starlink attualmente promette agli utenti velocità di download fino a 100 Mbps e velocità di upload di 20 Mbps. Costerà ...