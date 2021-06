Maneskin | superati anche i Beatles su Spotify

(Di mercoledì 30 giugno 2021) Difficilmente potrà capitare che i membri deie l’Italia della musica possano dimenticare ciò che sta avvenendo durante il 2021. Il successo internazionale che la band romana sta ottenendo ha definitivamente superato ogni tipo di aspettativa, raggiungendo diversi risultati inattesi alla vigilia. In effetti al loro nome, ultimamente, sono stati legati quelli degli artisti più popolari del mondo del rock e non solo. Circa un mese fa infatti isuperavano per numero di stream Pearl Jam, Muse e diversi altri gruppi stranieri e di calibro internazionale. Oggi la ‘vittima’ è di quelle realmente altisonanti, o meglio il paragone è di quelli che ...

'La storia si ripete', ricordano soddisfatti gli italiani pensando che dopo la vittoria dei Maneskin all'Eurovision , ora gli svizzeri sono stati superati anche agli Europei 2021 . Per molti d'...Ancora successi per i Maneskin. Nell'ultimo mese sulla piattaforma streaming Spotify hano avuto più ascoltatori dei Beatles. I Fab Four romani hanno infatti ad ora oltre 28 milioni ...I Maneskin superano i Beatles: su Spotify la band romana prosegue la sua ascesa ed è più ascoltata anche dei Fab Four.