M5S “Un errore la sospensione del cashback”

(Di mercoledì 30 giugno 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Ladelè un, l’ho detto e ripetuto ieri in cabina di regia. Mi auguro si possa tornare indietro su questa decisione”. Così il ministro delle Politiche Agricole Stefano Patuanelli a margine del Consiglio dell’Ue in Lussemburgo.Rincarano la dose i deputati del MoVimento 5 Stelle in Commissione Finanze alla Camera: “Ladel meccanismo delè un grave. Ha stimolato l’uso dell’app Io, incentivando la digitalizzazione, e ha permesso a oltre 6 milioni di italiani di ricevere fino a 150 euro come bonus per i pagamenti ...

Advertising

petergomezblog : Cashback, lo stop di Draghi spacca la maggioranza. Il ministro Patuanelli (M5s): “Grave errore, si torni indietro”.… - M5S_Europa : La sospensione del #cashback è un errore. Ben 8,9 milioni di italiani lo hanno utilizzato, con 784,4 milioni di tra… - BaldinoVittoria : Assistiamo attoniti mentre si fa e si disfa senza quella condivisione spesso soltanto invocata. Un’organizzazione s… - BarisiGiancarlo : RT @petergomezblog: Cashback, lo stop di Draghi spacca la maggioranza. Il ministro Patuanelli (M5s): “Grave errore, si torni indietro”. E i… - Peppezappulla : RT @akavetta: Il grande, abituale errore di chi fa una grande impresa, è quello di non capire quando è arrivato il momento di ritirarsi. E… -

Ultime Notizie dalla rete : M5S errore

Tra i sostenitori del cashback all'interno delci sono Lucia Azzolina e Stefano Patuanelli , con la ex ministra dell'Istruzione che ha parlato di una scelta che "non solo costituisce un, ...Impedire a Conte di diventare leader delnon cambierà di una virgola il grande affetto e la grande considerazione che l'ex premier si è conquistato". "Invece di risuscitare Rousseau e un ...ROMA (ITALPRESS) – “La sospensione del cashback è un errore, l’ho detto e ripetuto ieri in cabina di regia. Mi auguro si possa tornare indietro su questa decisione”. Così il ministro delle Politiche A ...In realtà, il cashback non è né l’Angelo della Provvidenza né il Demonio, ma uno strumento semplice e agile che, se usato e messo in opera in modo intelligente, può dare qualche beneficio all’economia ...