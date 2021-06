M5S, il predellino di Conte: “Programma non resta chiuso nel cassetto” (Di mercoledì 30 giugno 2021) resta in campo, il suo progetto politico “non resterà chiuso nel cassetto”. E questo con o senza il Movimento 5 Stelle. Il ‘predellino’ di Giuseppe Conte arriva dopo l’ennesimo colpo di scena: un video in cui Beppe Grillo rivendica di essere il “papà” dei 5 Stelle e non il “padre padrone” evocato da Conte, assicura di aver agito sempre “col cuore, con l’anima e l’intelligenza”, e punta il dito contro l’ex premier raccontando la sua verità. Innanzitutto di essere stato escluso dalla stesura dello statuto, a detta del fondatore ‘Conte-centrico’, ma anche di essere stato ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 30 giugno 2021)in campo, il suo progetto politico “non resterànel”. E questo con o senza il Movimento 5 Stelle. Il ‘’ di Giuseppearriva dopo l’ennesimo colpo di scena: un video in cui Beppe Grillo rivendica di essere il “papà” dei 5 Stelle e non il “padre padrone” evocato da, assicura di aver agito sempre “col cuore, con l’anima e l’intelligenza”, e punta il dito contro l’ex premier raccontando la sua verità. Innanzitutto di essere stato escluso dalla stesura dello statuto, a detta del fondatore ‘-centrico’, ma anche di essere stato ...

Conte sul palco per mettere Grillo spalle al muro ...il Garante ma lo show in programma oggi sarà diverso da quello ci si attendeva dopo il 'predellino' ... la permanenza di Grillo come Garante è condizioni irrinunciabile per il M5S che verrà. 'Come fa ...

Il 'predellino' di Giuseppe Conte arriva dopo l'ennesimo colpo ... In Parlamento è già partita la 'conta' tra gli eletti M5S, ovvero chi resta con Beppe e chi, invece, sarebbe pronto a fare le valigie ...

Letta spinge l'amico Giuseppe: «Abbiamo tanto lavoro da fare» Ai vertici del Pd continuano a guardarsi bene dal prendere parte pubblicamente nella faida M5S. Ma è chiaro che il rapporto- anche personale- tra Enrico Letta e Giuseppe Conte è uno dei pilastri della ...

Ai vertici del Pd continuano a guardarsi bene dal prendere parte pubblicamente nella faida M5S. Ma è chiaro che il rapporto- anche personale- tra Enrico Letta e Giuseppe Conte è uno dei pilastri della ...