L'Italia crea, il Belgio è più concreto: le due nazionali in numeri

Italia e Belgio si affronteranno nei quarti di finale di Euro2020. Analizzando i numeri delle due nazionali scopriamo che il Belgio ha creato di meno, ma ha capitalizzato di più.

Transizione ecologica, CREA insieme ad Enel per lo sviluppo dell'agrivoltaico

Il Direttore Enel Italia, Carlo Tamburi, e Carlo Gaudio, Presidente del CREA, il più grande ente di ricerca dedicato all'agroalimentare, hanno siglato un protocollo d'intesa per promuovere ricerca, sperimentazione ...

L'Italia crea, il Belgio è più concreto: le due nazionali in numeri Italia e Belgio si affronteranno nei quarti di finale di Euro2020. Analizzando i numeri delle due nazionali scopriamo che il Belgio ha creato di meno, ma ha capitalizzato di più.

Megaschermo per Italia-Austria crea assembramenti. Sanzionato un locale del centro

Città della Spezia

Transizione ecologica, CREA insieme ad Enel per lo sviluppo dell'agrivoltaico

(Teleborsa) – Il Direttore Enel Italia, Carlo Tamburi, e Carlo Gaudio, Presidente del CREA, il più grande ente di ricerca dedicato all'agroalimentare, hanno siglato un protocollo d'intesa ...

Hearst Italia, concluso piano di ristrutturazione Il doppio risultato inquadra una struttura di costi più snella (si parla di un risparmio, a regime, di decine di milioni di euro) e un nuovo modello di business, per un’azienda ancora più multimediale ...

