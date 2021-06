Legge Ungheria su omosessualità | Ue pronta a procedere con ricorsi

(Di mercoledì 30 giugno 2021) Sullaungherese che vieta la rappresentazione dell'ai minori l'Ue si aspetta 'una risposta dal governo, preferibilmente l'annuncio che la norma non entrerà in vigore'. Ma, avverte ...

lauraboldrini : Dalla Germania alla Spagna, dalla Francia al Belgio: ben 13 paesi firmano la dichiarazione contro la legge che, in… - TgLa7 : #Bruxelles pronta a ricorrere a Corte Ue su legge Ungheria. Jourova: 'Governo ritiri norma anti-Lgbti o possibili sanzioni' - pfmajorino : Il fatto che manchi la firma dell'Italia nel documento degli Stati UE che condanna la Legge anti-lgbtqi dell'Ungher… - Gigionda : RT @TgLa7: #Bruxelles pronta a ricorrere a Corte Ue su legge Ungheria. Jourova: 'Governo ritiri norma anti-Lgbti o possibili sanzioni' - robreg1 : RT @rtl1025: ?? Ue: 'Ci aspettiamo una risposta dal governo ungherese' sulla #legge che vieta la rappresentazione dell'omosessualita' ai min… -

Ultime Notizie dalla rete : Legge Ungheria

Pagella Politica

Sullaungherese che vieta la rappresentazione dell'omosessualità ai minori l'Ue si aspetta 'una risposta dal governo, preferibilmente l'annuncio che la norma non entrerà in vigore'. Ma, avverte la ......su 17.000 dichiarate Facebook supera il miliardo di capitalizzazione dopo dismissione caso antitrust UCDL - Presidi simultanei all'esterno delle sedi regionali Rai L'approva unache ...(ANSA) - BRUXELLES, 30 GIU - "Ci aspettiamo una risposta dal governo ungherese" sulla legge che vieta la rappresentazione dell ... di giustizia e anche a sanzioni economiche" contro l'Ungheria. Lo ha ...Sulla legge ungherese che vieta la rappresentazione dell'omosessualità ai minori l'Ue si aspetta "una risposta dal governo, preferibilmente l'annuncio che la norma non entrerà in vigore". Ma, avverte.