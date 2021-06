Le magnifiche sorti e progressive di Conte per il Pd

Leggi su huffingtonpost

(Di mercoledì 30 giugno 2021) Comunque vada finire il movimento 5 Stelle tutti insieme (e Grillo) non ci sarà più. La profezia renziana ‘#staisereno, tempo qualche mese e i grillini si disintegrano è viva e lotta insieme a noi. È assurdo pensare che Grillo padre-padrone regali il Movimento, ceda così, sic et simpliciter a un parvenu che lo stravolge da capo a piedi, snaturandolo, per costruirci sopra una sorta di partito ‘democristiano’, affiancato da una scuola politica per dirigenti. Chiunque avesse vestito i panni di Grillo si sarebbe incavolato. Perchénon si fa il suo partito con tutte le caratteristiche che ha elencato invece di pretendere di inculcarlo a un 5 Stelle ...