La corrente lo trascina mentre fa il bagno e non riesce più a tornare a riva | salvato dal bagnino

Advertising

meegstz : RT @Unrequi51478358: Alla fine di ogni giornata, una corrente li trascina verso la notte, verso la camera dove si amano, dormono a occhi ap… - Francesca84b1 : RT @Unrequi51478358: Alla fine di ogni giornata, una corrente li trascina verso la notte, verso la camera dove si amano, dormono a occhi ap… - Unrequi51478358 : Alla fine di ogni giornata, una corrente li trascina verso la notte, verso la camera dove si amano, dormono a occhi… - angelo_di_dio : @matteorenzi Okkio, la corrente trascina gli stronzi, insieme ai detriti... - DirettaSicilia : Si tuffa ma la corrente la trascina, sfiorata la tragedia a Favignana, -

Ultime Notizie dalla rete : corrente trascina

ChietiToday

Brutta avventura, questa mattina, per un bagnante che, mentre faceva il bagno in mare, è stato trasportato dallae non è riuscito a tornare a riva. È accaduto intorno alle ore 12, a Vasto, nel tratto antistante l'hotel Vittoria e lo stabilimento balneare Miramare. L'assistente bagnanti Alessandro ...I Carabinieri della Stazione di Favignana, isola delle Egadi, precisamente l'equipaggio a bordo del Battello pneumatico CC405 sono intervenuti in soccorso a una donna che per le forti correnti non ...I Carabinieri della Stazione di Favignana (TP) precisamente l’equipaggio a bordo del Battello pneumatico CC405 sono intervenuti in soccorso a una donna che per le forti correnti non riusciva più a ...Boretto (Reggio Emilia), 29 giugno 2021 - E’ stato individuato e recuperato il corpo di Felix Suciu, il camionista di 32 anni, di origine rumena e residente a Sorbolo di Parma, annegato domenica pomer ...