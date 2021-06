Inflazione La stima di Istat | a giugno +0 | 1% su mese | +1 | 3% su anno

(Di mercoledì 30 giugno 2021) L', spiega, continua a essere dovuta soprattutto alla crescita sostenuta dei prezzi dei Beni energetici e dei Servizi ricreativi, culturali e per la cura della persona

Rallenta l'dell'Eurozona a giugno . È quanto emerge dai dati preliminari dell'Ufficio statistico europeo (EUROSTAT), che ha pubblicato laflash. Il dato tendenziale segna un +1,9% come il ......25 A giugno 2021 , ladel dato congiunturale dei prezzi al consumo , al lordo dei tabacchi, secondo l' Istat registra un aumento del +0,1% su base mensile, rispetto a maggio L'di ...L'inflazione, spiega Istat, continua a essere dovuta soprattutto alla crescita sostenuta dei prezzi dei Beni energetici e dei Servizi ricreativi, culturali e per la cura della persona ...Secondo le stime preliminari, nel mese di giugno 2021 l'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC), al lordo dei tabacchi, registra un aumento dello 0,1% su base mensile e ...