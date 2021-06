Incontro in Questura per un piano sicurezza in vista delle gare della Salernitana

Leggi su cronachesalerno

(Di mercoledì 30 giugno 2021) di Monica De Santis Si tenuto nella giornata di ieri untra l’assessore Domenico?De Maio, il vice questore Picone, i responsabili di?Salerno Mobilità e i responsabilistrutture di manutenzione e viabilità del comune di Salerno per iniziare a delineare le misure da adottare in materia di ordine pubblico nel corsopartite allo stadio?Arechi che ladovrà disputare durante il prossimo campionato di calcio. “Questo è stato un primo tavolo di confronto tra le parti, per verificare le misure esterne allo stadio da adottare per garantire la massimaa tutti i tifosi. ...