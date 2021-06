In Cina un Sole artificiale apre le porte all’energia pulita

Leggi su ilblogdellestelle

(Di mercoledì 30 giugno 2021) Laha stabilito un record mondiale grazie al suo reattore a fusione Experimental Advanced Superconducting Tokamak (EAST) che ha sostenuto una temperatura del plasma di 120 milioni di gradi Celsius per 101 secondi, secondo quanto riportato dal Global Times. ll reattore ha raggiunto un picco di 160 milioni di gradi Celsius per 20 secondi. Giusto per avere un paragone, secondo Space.com ilha la capacità di raggiungere “solo” 15 milioni di gradi Celsius. Per questo motivo il reattore è stato soprannominato come il, grazie alla sua capacità di replicare il naturale processo di fusione naturale ...