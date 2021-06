Graduatorie ATA 24 mesi, ecco le provvisorie pubblicate [In aggiornamento] (Di mercoledì 30 giugno 2021) La nota ministeriale del 10 giugno ha indicato il 28 giugno come data di avvio della pubblicazione delle Graduatorie ATA 24 mesi. Gli Uffici scolastici provinciali stanno tuttavia già pubblicando le provvisorie. Per poter presentare reclamo ci sono dieci giorni di tempo dalla pubblicazione. L'articolo Graduatorie ATA 24 mesi, ecco le provvisorie pubblicate In aggiornamento . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 30 giugno 2021) La nota ministeriale del 10 giugno ha indicato il 28 giugno come data di avvio della pubblicazione delleATA 24. Gli Uffici scolastici provinciali stanno tuttavia già pubblicando le. Per poter presentare reclamo ci sono dieci giorni di tempo dalla pubblicazione. L'articoloATA 24leIn

Advertising

SindacatoAsset : Personale ATA: imminente la pubblicazione delle graduatorie - Roberto_Bosio : Graduatorie provvisorie Ata 24 mesi 2021, gli Usp iniziano a pubblicare gli elenchi - ProDocente : Graduatorie ATA terza fascia, inserire le scuole per chi non lo ha fatto e correzione conferma/aggiornamento. Lo ch… - orizzontescuola : Graduatorie ATA terza fascia, inserire le scuole per chi non lo ha fatto e correzione conferma/aggiornamento. Lo ch… - SiciliaTV : Graduatorie terza fascia ATA, quando e dove disponibili? Gli aggiornamenti - #SiciliaTv - Graduatorie terza fascia… -