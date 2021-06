Farmaci: Efsa-Ema-Ecdc, cala in Ue uso antibiotici in animali allevamento (Di mercoledì 30 giugno 2021) Roma, 30 giu. (Adnkronos Salute) - cala l'uso di antibiotici negli animali da produzione alimentare che ora risulta più basso che nell'uomo. E' quanto emerge dal recente studio pubblicato congiuntamente dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare (Efsa), dall'Agenzia europea per i medicinali (Ema) e dal Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc). Applicando un approccio del tipo 'One Health' (di salute unica, globale) lo studio curato dalle tre agenzie dell'Ue presenta dati sul consumo di antibiotici e sullo sviluppo di antibiotico-resistenza in Europa nel ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 30 giugno 2021) Roma, 30 giu. (Adnkronos Salute) -l'uso dineglida produzione alimentare che ora risulta più basso che nell'uomo. E' quanto emerge dal recente studio pubblicato congiuntamente dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare (), dall'Agenzia europea per i medicinali (Ema) e dal Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (). Applicando un approccio del tipo 'One Health' (di salute unica, globale) lo studio curato dalle tre agenzie dell'Ue presenta dati sul consumo die sullo sviluppo di antibiotico-resistenza in Europa nel ...

