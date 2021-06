Fabian Ruiz piace alle big ma c' è un grande ostacolo

(Di mercoledì 30 giugno 2021) La situazione relativacessioni tiene fermo il Napoli su ogni fronte: stando a quanto rivelato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport, i giocatori sacrificabili sarebbero tre: Koulibaly,e Hirving Lozano. Questi, a fronte di una bella offerta, potrebbero partire. L'più, tra i tre nomi, resta quello di: secondo La Repubblica, a frenare gli interessi delle big sarebbe il costo ingente del cartellino. Il Napoli chiede quantomeno tra i 50 e 60 milioni di euro, considerati troppi per un giocatore che ha perso la maglia da ...

I club interessati apare non siano disposti ad accontentare le richieste del Napoli Repubblica , nella sua edizione odierna, parla di. Il centrocampista piace a Real Madrid , Barcellona e PSG , ma la valutazione del Napoli ( tra i 50 e i 60 milioni di euro ) frena eventuali offerte da parte dei club. Dalle parti di ...Calciomercato Napoli - Serve almeno una grande cessione per sbloccare il mercato in entrata. E a tal proposito gli indiziati sono Kalidou Koulibaly e. Ecco quanto riporta La Repubblica sullo spagnolo: Mercato Napoli, le ultime suSecondo l'edizione odierna del quotidiano La Repubblica, pare che Fabian Ruiz sia corteggiato da tre top club europei ...Il Napoli è al lavoro sul calciomercato. Hirving Lozano, dopo l'ultima ottima stagione disputata, è finito nel mirino di alcune big.