Concorso discipline scientifiche STEM, candidato assente o che non supera prove può ritentare per la stessa classe di concorso (Di mercoledì 30 giugno 2021) Il concorso ordinario per le discipline scientifiche STEM è ormai avviato, con lo svolgimento delle prove scritte che si protrarranno sino al prossimo 8 luglio. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 30 giugno 2021) Ilordinario per leè ormai avviato, con lo svolgimento dellescritte che si protrarranno sino al prossimo 8 luglio. L'articolo .

Advertising

orizzontescuola : Concorso discipline scientifiche STEM, candidato assente o che non supera prove può ritentare per la stessa classe… - AndreaParrello : Venezia, concorso per 16 laureati in Biologia, Biotecnologie, Chimica, Agraria, Geologia, Ingegneria e altre discip… - WeCanJob : Venezia, concorso per 16 laureati in Biologia, Biotecnologie, Chimica, Agraria, Geologia, Ingegneria e altre discip… - WeCanJob : Agenas: concorso per assunzioni di laureati in Economia, Statistica, Giurisprudenza, Ingegneria gestionale e altre… - gian_d_gian : @spighissimo @billa_silvia2 @gate_of_wind e di economia da piazzare. In tutte le scuole, anche in quelle in cui non… -