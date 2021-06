Chi è Tommaso Eletti, fidanzato di Valentina e concorrente di Temptation Island 2021? (Di mercoledì 30 giugno 2021) Ecco chi è Tommaso Eletti, fidanzato di Valentina e concorrente di Temptation Island 2021: età, carriera e vita privata Giovanissimo dai folti capelli ricci, Tommaso Eletti ha 21 anni ed è uno dei concorrenti di Temptation Island 2021, docu-reality su Canale 5. Ha origini italo-americane, ha frequentato la St. Francis International School a Roma. Si è diplomato con un anno di ritardo rispetto ai suoi coetanei, poiché è stato bocciato. E’ appassionato di snowboard e per ... Leggi su nonsolo.tv (Di mercoledì 30 giugno 2021) Ecco chi èdidi: età, carriera e vita privata Giovanissimo dai folti capelli ricci,ha 21 anni ed è uno dei concorrenti di, docu-reality su Canale 5. Ha origini italo-americane, ha frequentato la St. Francis International School a Roma. Si è diplomato con un anno di ritardo rispetto ai suoi coetanei, poiché è stato bocciato. E’ appassionato di snowboard e per ...

Advertising

tvdellosport : ?? È il giorno della finale playoff del campionato #Primavera. A contendersi il titolo #Atalanta ed #Empoli. Ques… - HuffPostItalia : Tommaso Paradiso contro i vocali 'velocizzati': 'Chi lo fa non dà il giusto peso alle cose' - fanpage : Chi è Giuseppe Di Tommaso, il giornalista che ha trovato il piccolo #Nicola - Tommywinsw : RT @_fedef3: Tommaso cesso che accontenta le richieste della stanza con la pizzica di TS e non quelle del suo fandom che vuole il passo a 2… - Fiorero93921818 : RT @_fedef3: Tommaso cesso che accontenta le richieste della stanza con la pizzica di TS e non quelle del suo fandom che vuole il passo a 2… -