“Che fai, mi cacci?”: Conte come Fini (Di mercoledì 30 giugno 2021) “Che fai, mi cacci?“. Tutti ricorderanno Gianfranco Fini in diretta tv con il ditino rivolto contro Silvio Berlusconi, che poi appunto lo cacciò dal Popolo delle libertà. Era il 22 aprile 2010, all’Auditorium della Conciliazione a Roma. Fini era il presidente della Camera, Berlusconi presidente del Consiglio. Da circa un anno era nato il Popolo delle libertà, dalla fusione di Forza Italia con Alleanza nazionale. Una diarchia, dunque. Almeno in apparenza. Infatti quando Fini uscì dal seminato, Berlusconi lo rimise in riga. E così, in uno scontro epocale, per di più in diretta tv, il premier (al suo quarto ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 30 giugno 2021) “Che fai, mi?“. Tutti ricorderanno Gianfrancoin diretta tv con il ditino rivolto contro Silvio Berlusconi, che poi appunto loò dal Popolo delle libertà. Era il 22 aprile 2010, all’Auditorium della Conciliazione a Roma.era il presidente della Camera, Berlusconi presidente del Consiglio. Da circa un anno era nato il Popolo delle libertà, dalla fusione di Forza Italia con Alleanza nazionale. Una diarchia, dunque. Almeno in apparenza. Infatti quandouscì dal seminato, Berlusconi lo rimise in riga. E così, in uno scontro epocale, per di più in diretta tv, il premier (al suo quarto ...

