Centrodestra unito? Salvini a La7 chiude ancora a Berlusconi | “I partiti non si fanno dalla sera alla mattina”

(Di mercoledì 30 giugno 2021) Silvio, dalle pagine del Corriere della, ha rilanciato l’idea di federare Lega e Forza Italia in un’unica formazione politica. “Ho trovato anche il nome”, ha detto, “si potrebbe chiamare Cdu,“. Ospite di Concita De Gregorio e David Parenzo a In Onda, su La7, Matteoha affossato la proposta con poche battute: “Inon si, io sono dell’idea che sia giusto collaborare sui progetti e sulle riforme”. Video ...

Ultime Notizie dalla rete : Centrodestra unito

A favore dello stop al cashback sono infatti tutti i partiti del, a cominciare da FdI. ...semifinali e la finale degli Europei a Wembley' perché c'è 'asimmetria' da parte del Regno, '...... Valentino Grant, sottolineando che 'è necessario anteporre gli interessi dei partiti al buon governo per Napoli, che solo ilè in grado di garantire, così come accade in ...Prende quota il nome del primario dell’ospedale Fatebenefratelli. Apprezzamenti da Licia Ronzulli. La Russa: sì al candidato civico, ma non escludiamo un profilo politico ...VERSO IL VOTODino Lucchetti. È questa la nuova ipotesi, entrata ieri nella girandola delle figure indicate quali possibili candidati sindaco di Latina di un centrodestra unito. Girandola ...