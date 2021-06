Amici | ex ballerina del talent show è diventata nonna a 44 anni

(Di giovedì 1 luglio 2021)Fiocco azzurro per uno dei volti storici del programma ideato e condotto da Maria De Filippi Pubblicato su 30 Giugno 2021 Un’exdel programma èall’età di 44. Si tratta di Maria Zaffino (foto più in basso), che faceva parte dei professionisti della Scuola più famosa d’Italia. La primogenita Chiara, che ha solo venti, ha dato alla luce un maschietto al quale è stato dato il nome di Leonardo. Maria Zaffino ha dato l’annuncio su Instagram, visibilmente al settimo cielo per questo nuovo arrivo. Nessuna immagine del nuovo arrivato ...

Advertising

672Cilia : RT @MariaGloriaDiM2: @Rebeka80721106 @DavLucia @sorridicncausa @bralella09 @Mercurimc @672Cilia @beuatysky @PaolaToogoodxme @ghegola @Gucci… - RobertaDalPra : RT @MariaGloriaDiM2: @Rebeka80721106 @DavLucia @sorridicncausa @bralella09 @Mercurimc @672Cilia @beuatysky @PaolaToogoodxme @ghegola @Gucci… - MariaGloriaDiM2 : @Rebeka80721106 @DavLucia @sorridicncausa @bralella09 @Mercurimc @672Cilia @beuatysky @PaolaToogoodxme @ghegola… - Camelia36861728 : RT @Anita05387624: Questa meraviglia della natura è la Bomarea pardina un fiore tropicale della famiglia delleAstromeliacee. Sembra una bal… - roberto_scalia : RT @Anita05387624: Questa meraviglia della natura è la Bomarea pardina un fiore tropicale della famiglia delleAstromeliacee. Sembra una bal… -

Ultime Notizie dalla rete : Amici ballerina

e showgirl , ogni giorno condivide scatti di vita personale e professionale in cui si ...seguito una scuola di danza contemporanea ha debuttato sugli schermi partecipando al format di...Fiocco azzurro per uno dei volti storici del programma ideato e condotto da Maria De ...Un’ex ballerina del programma è diventata nonna all’età di 44 anni. Si tratta di Maria Zaffino(foto più in basso), che faceva parte dei professionisti della Scuola più fam ...Sebbene la ventesima edizione di Amici sia giunta al termine da solo un mese, sul web sono iniziate a circolare le prime anticipazioni. In attesa di ...