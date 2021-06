Acqua Vitasnella scende in campo per i diritti LGBTQIA+

Advertising

danimorri_ : @BillyZanne L'unica acqua buona è la vitasnella - DonBastiano4 : @battitomilan7 Lei io o lei sua cugina!? Perché io ho mangiato cus cus e bevuto acqua vitasnella - alxsnh : @mbiscottx vitasnella best acqua ever - maagicshooop : @mbiscottx Io l'unica acqua in bottiglia che riesco a bere è la vitasnella ahahah, o se no l'acqua filtrata del rubinetto :D - claudio76_rm : @princessbaby232 E acqua vitasnella -

Ultime Notizie dalla rete : Acqua Vitasnella

Vanity Fair Italia

In pratica, come per la maggior parte delle bevande dolci, si tratta essenzialmente die ... È da segnalare anche il tècon "erbe depurative", come altri che contengono aloe, fiori di ...Leggi anche › Benessere e idratazione in estate: gli alimenti che contengono piùIntegra: energia e depurazione Utile per chi vuole eliminare i liquidi e le tossine in eccesso ...Molte aziende, negli ultimi anni, si stanno schierando a favore della comunità LGBTQIA+. Acqua Vitasnella è una di queste: vediamo come.Oltre ad essere sceso in campo al Pride, il brand ha annunciato l’ingresso in Parks per creare ambienti di lavoro accoglienti e inclusivi e la carriera professionale alias per le persone trans* dell’a ...