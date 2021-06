Wimbledon 2021: vittorie per Barty e Venus Williams in tre set (Di martedì 29 giugno 2021) I risultati delle partite del primo turno del tabellone femminile di Wimbledon 2021. Nessuna sorpresa per la numero 1 al mondo Ashleigh Barty, che batte in tre set la spagnola Carla Suarez-Navarro per 6-1 (1)6-7 6-1. Primo set che corre liscio, con l’australiana che vince per 6-1. Molto più equilibrato il secondo set, in cui Barty trova il break al nono game, ma Suarez-Navarro risponde subito con il contro-break. Si va al tie break, in cui Barty tiene una sola battuta e la spagnola vince per 6-1. Il terzo set è però di nuovo a senso unico: Barty si porta 5-0, rubando due servizi ... Leggi su sportface (Di martedì 29 giugno 2021) I risultati delle partite del primo turno del tabellone femminile di. Nessuna sorpresa per la numero 1 al mondo Ashleigh, che batte in tre set la spagnola Carla Suarez-Navarro per 6-1 (1)6-7 6-1. Primo set che corre liscio, con l’australiana che vince per 6-1. Molto più equilibrato il secondo set, in cuitrova il break al nono game, ma Suarez-Navarro risponde subito con il contro-break. Si va al tie break, in cuitiene una sola battuta e la spagnola vince per 6-1. Il terzo set è però di nuovo a senso unico:si porta 5-0, rubando due servizi ...

Advertising

Agenzia_Italia : Da Gore a Federer, Wimbledon una storia lunga 144 anni - oktennis : L'ultimo #Wimbledon di Carla Suarez Navarro termina sul Campo Centrale contro la numero 1 del mondo Ash Barty. Una… - oktennis : Carla Suarez Navarro saluta #Wimbledon con una partita di grandi emozioni. La mamma in tribuna, il pubblico che l'h… - sportface2016 : #Wimbledon, i risultati del tabellone femminile: vittorie per #Barty e #VenusWilliams in tre set - zazoomblog : LIVE – Federer-Mannarino 6-4 1-1 Wimbledon 2021: RISULTATO in DIRETTA - #Federer-Mannarino #Wimbledon #2021: -

Ultime Notizie dalla rete : Wimbledon 2021 Zverev parte bene, De Minaur già fuori The German makes light work of Tallon Griekspoor in the first round to win 6 - 3, 6 - 4, 6 - 1#Wimbledon pic.twitter.com/KHGLqrC3MD ? Wimbledon (@Wimbledon) June 29, 2021 Prima di Wimbledon, ...

Wimbledon 2021, Paire contro la 'bolla': 'Ci mettono qui dentro mentre tutti sono a bere nei bar' Il tennista francese Benoit Paire continua a far parlare di sé per fattori esterni ai risultati anche a Wimbledon . Il transalpino, infatti, dopo il march perso con Sebastian Korda, si è scagliato contro le bolle anti - Covid create dal circuito Atp per rendere più sicuri i tornei in giro per il mondo: '...

Il montepremi di Wimbledon 2021 Ubi Tennis Zverev parte bene, De Minaur già fuori Alexander Zverev ha cambiato marcia rispetto al passato recente. La sua sesta partecipazione a Wimbledon, dove ha raggiunto solo una volta la seconda settimana, è cominciata con un successo mai ...

TENNIS: WIMBLEDON. ESORDIO VITTORIOSO PER KERBER LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) - Angelique Kerber ha superato il primo turno del singolare femminile di Wimbledon, terza prova stagionale del Grande Slam, in scena sui campi in erba dell'All England ...

The German makes light work of Tallon Griekspoor in the first round to win 6 - 3, 6 - 4, 6 - 1#pic.twitter.com/KHGLqrC3MD ?(@) June 29,Prima di, ...Il tennista francese Benoit Paire continua a far parlare di sé per fattori esterni ai risultati anche a. Il transalpino, infatti, dopo il march perso con Sebastian Korda, si è scagliato contro le bolle anti - Covid create dal circuito Atp per rendere più sicuri i tornei in giro per il mondo: '...Alexander Zverev ha cambiato marcia rispetto al passato recente. La sua sesta partecipazione a Wimbledon, dove ha raggiunto solo una volta la seconda settimana, è cominciata con un successo mai ...LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) - Angelique Kerber ha superato il primo turno del singolare femminile di Wimbledon, terza prova stagionale del Grande Slam, in scena sui campi in erba dell'All England ...