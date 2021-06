Wimbledon 2021: Lorenzo Sonego e Pedro Sousa non giocheranno oggi a causa della pioggia (Di martedì 29 giugno 2021) Rinviato a domani il debutto di Lorenzo Sonego a Wimbledon. Il torinese, infatti, doveva iniziare il proprio terzo Slam dell’anno contro il portoghese Pedro Sousa, ma la pioggia ha convinto l’organizzazione a cancellare per la giornata diversi incontri collocati come ultimi e penultimi sui rispettivi campi, e tra questi anche il suo. Sonego, dopo Matteo Berrettini e Camila Giorgi, è il terzo italiano a dover debuttare di mercoledì in questa prima settimana dei Championships, già enormemente condizionata dalla pioggia. In teoria questo dovrebbe essere ... Leggi su oasport (Di martedì 29 giugno 2021) Rinviato a domani il debutto di. Il torinese, infatti, doveva iniziare il proprio terzo Slam dell’anno contro il portoghese, ma la pia ha convinto l’organizzazione a cancellare per la giornata diversi incontri collocati come ultimi e penultimi sui rispettivi campi, e tra questi anche il suo., dopo Matteo Berrettini e Camila Giorgi, è il terzo italiano a dover debuttare di mercoledì in questa prima settimana dei Championships, già enormemente condizionata dalla pia. In teoria questo dovrebbe essere ...

Ultime Notizie dalla rete : Wimbledon 2021 Wimbledon 2021, Paire contro la 'bolla': 'Ci mettono qui dentro mentre tutti sono a bere nei bar' Il tennista francese Benoit Paire continua a far parlare di sé per fattori esterni ai risultati anche a Wimbledon . Il transalpino, infatti, dopo il march perso con Sebastian Korda, si è scagliato contro le bolle anti - Covid create dal circuito Atp per rendere più sicuri i tornei in giro per il mondo: '...

Barty parte piano: la regina è fragile La n.1 del mondo Ashleigh Barty batte nel suo esordio a Wimbledon Carla Suarez Navarro, grande ... IL TABELLONE FEMMINILE 29 giugno 2021

Wimbledon 2021: Lorenzo Sonego e Pedro Sousa non giocheranno oggi a causa della pioggia Rinviato a domani il debutto di Lorenzo Sonego a Wimbledon. Il torinese, infatti, doveva iniziare il proprio terzo Slam dell'anno contro il portoghese Pedro Sousa, ma la pioggia ha convinto l'organizz ...

