Variante Delta, il numero due di Bruxelles all’Uefa: “Valutare attentamente” se giocare semifinali e finale dell’Europeo a Wembley (Di martedì 29 giugno 2021) “La mia personale convinzione è che l’Uefa deve Valutare molto attentamente la situazione” prima di far disputare – come previsto – semifinali e finale degli Europei di calcio allo stadio di Wembley, a Londra. L’invito arriva direttamente dal numero due di Ursula Von Der Leyen, il vicepresidente della Commissione europea Margaritis Schinas, che ha sollevato il tema una prima volta lunedì al Parlamento di Bruxelles (“Ne abbiamo discusso, non spetta a noi ma all’Uefa decidere”) e lo ha ribadito il giorno dopo, a poche ore dall’ottavo di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 29 giugno 2021) “La mia personale convinzione è che l’Uefa devemoltola situazione” prima di far disputare – come previsto –degli Europei di calcio allo stadio di, a Londra. L’invito arriva direttamente daldue di Ursula Von Der Leyen, il vicepresidente della Commissione europea Margaritis Schinas, che ha sollevato il tema una prima volta lunedì al Parlamento di(“Ne abbiamo discusso, non spetta a noi madecidere”) e lo ha ribadito il giorno dopo, a poche ore dall’ottavo di ...

