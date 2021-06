Variante-Delta | contagio-flash | in quanti secondi avviene | le prove da un video nel centro commerciale

(Di martedì 29 giugno 2021) Tiene banco la, l'ultima mutazione del coronavirus che ha costretto il Regno Unito a frenare sulla tabella di marcia delle riaperture e che sta creando patemi e turbamenti anche in Israele, dove è stato reintrodotto l'obbligo di mascherina nonostante la massiccia campagna vaccinale. Per ora, morti ed ospedalizzazioni sono poche, anzi pochissime. Ma restano i timori, in primis perché laha dimostrato di riuscire a "bucare" i vaccini, anche in due dosi (il 40% dei contagi in Israele arriva dopo il richiamo Pfizer). E ancora, si attende di vedere se le poche ospedalizzazioni si confermeranno nel tempo, poiché nel caso ...

Advertising

ladyonorato : La metà dei contagiati dalla “variante delta” in Israele sono vaccinati Pfizer con 2 dosi. Quindi questi vaccini NO… - Corriere : ?? «Se ci faremo vaccinati, la variante Delta avrà impatto modesto sul piano di decessi e casi gravi: dà luogo a far… - lorepregliasco : In Scozia si impennano i casi ma... i ricoveri no. I vaccini funzionano, anche contro la variante Delta. Continua… - gianpaolo_vit : @GiovanniToti Lei è una vergogna per la politica! Voglio vedere cosa scriverà sulla variante Delta visto che la vac… - tiberiobagnarol : @FMenegalli @f_ronchetti Esiste una tecnologia buona ma l 'eccesso è puro Tecnobarocco, a proposito di impatto antr… -

Ultime Notizie dalla rete : Variante Delta

Il Sole 24 ORE

La"rappresenta circa il 20% dei nuovi casi" di coronavirus accertati in Francia, dove sta "progressivamente diventando dominante". Lo ha detto il ministro della Salute francese, Olivier ...Borse asiatiche in calo per la prima volta dopo cinque sedute con il segno più in scia ai timori che la diffusione dellaaltamente trasmissibile del coronavirus possa rallentare la ripresa economica nei Paesi dell'area con un livello di vaccinazione ancora basso. Tokyo ha chiuso in calo dello 0,8%, Seul ...ROMA - Caduto l’obbligo di mascherina all’aperto, sale l’allerta per la variante Delta, già in crescita nella maggior parte d’Italia mentre solo in tre Regioni non si segnala la sua presenza. A non ri ...Dove si trovano i casi di variante Delta (ex indiana) in Italia? Ecco la mappa aggiornata regione per regione, dalla Toscana, ultima in ordine ...