Una Vita anticipazioni 30 giugno 2021, l'interrogatorio di Camino (Di martedì 29 giugno 2021) Nella puntata di Una Vita del 30 giugno 2021 il commissario Mendez decide di interrogare Camino in merito alla vicenda di Maite. Felicia presente in quel momento tenta di depistare tutte le domande dell'uomo per eVitare che sua figlia finisca dietro le sbarre come la pittrice. Più tardi Camino ha l'ennesima conversazione con Liberto a proposito di Maite ed esprime al Seler il desiderio di scoprire chi l'ha messa nei guai. La Pasamar sospetta che dietro possa esserci sua madre.

