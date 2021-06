Siete in the mood for love o sull’orlo di una crisi di nervi? C’è il Mercoledì da Leoni di Esterno Notte con Wong Kar-Wai e Almodóvar (Di martedì 29 giugno 2021) Il cinema all’aperto nel cortile della Biblioteca Caversazzi riparte da due grandi autori del melodramma (e non solo) e dedica loro due retrospettive che ci terranno compagnia per tutta l’estate, ogni Mercoledì Leggi su ecodibergamo (Di martedì 29 giugno 2021) Il cinema all’aperto nel cortile della Biblioteca Caversazzi riparte da due grandi autori del melodramma (e non solo) e dedica loro due retrospettive che ci terranno compagnia per tutta l’estate, ogni

Advertising

F0LKL0RED : @avo_the_cado voi napoletani siete la mia vita davvero ... - FIATyusan500 : RT @500clubitalia: - ?? ???????????? ???? ???????? ?????? ?????????? ???????? ??????????????! ?????????????? Siete carichi??? Postate nei commenti la foto della 500 con cui parte… - fleurfusillee : OR HIDE IN THE CLOSET E SI VEDE LA PARTE IN CUI DIVENTA PESCE VOI SIETE FUORI DI GESHYSJWJEYEHDKDK - 500clubitalia : - ?? ???????????? ???? ???????? ?????? ?????????? ???????? ??????????????! ?????????????? Siete carichi??? Postate nei commenti la foto della 500 con cui… - lnfernvle_ : RT @hymiskvida: Avete presente quando vi stanno cavalcando e vi mettono la mano al collo, e magari voi siete anche legatx? That’s the shit… -