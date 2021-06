(Di martedì 29 giugno 2021) Una simpatica cagnolina bianca con i pallini rossi si aggira per le calli di. È la, protagonista della nuova Guida per bambini che Franco Cosimo Panini Editore ha appena dato alle stampe, in collaborazione con il Comune. “”, dedicata ai bambini dai 4 anni in su, per scoprire i luoghi e i monumenti insieme a, con tanti contenuti e attività, verrà presentata il 30 giugno, alle ore 18.00, al Velarium della spiaggia Git di, alla presenza del creatore della famosa cagnetta nonché disegnatore della Guida: Francesco Tullio-Altan, con le letture a cura di “0432 Associazione Culturale”. La prima pagina è ...

Advertising

salanna67 : RT @UdineseTV: Pimpa va a Grado: presentazione della Guida per bambini, mercoledì 30 giugno - - UdineseTV : Pimpa va a Grado: presentazione della Guida per bambini, mercoledì 30 giugno - -

Ultime Notizie dalla rete : Pimpa Grado

imagazine

va a', dedicata ai bambini dai 4 anni in su, per scoprire i luoghi e i monumenti insieme a, con tanti contenuti e attività, verrà presentata il 30 giugno, alle ore 18.00, al ...... per cui abbiamo l'asilo nido Calimero, la scuola materna La, la scuola media Lupo Alberto, ...momento in cui non sarà più il Consorzio a mantenerlo? Sarà un dramma! Perché nessuno sarà in...Una simpatica cagnolina bianca con i pallini rossi si aggira per le calli di Grado. È la Pimpa, protagonista della nuova Guida per bambini che Franco ...