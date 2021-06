Olimpiadi Tokyo 2021, Lotta: Frank Chamizo, scheda e palmares (Di mercoledì 30 giugno 2021) Nome: Frank Cognome: Chamizo Luogo e data di nascita: L’Avana (Cuba), 10 luglio 1992 Disciplina: Lotta, Stile libero palmares: 1 bronzo olimpico; 2 titoli e 4 medaglie mondiali; 4 titoli e 6 medaglie europee; 1 oro ai Giochi del Mediterraneo; 1 argento agli European Games; 1 titolo europeo U23 Precedenti alle Olimpiadi: 3° a Rio 2016 Obiettivo a Tokyo 2021: Chiudere il cerchio di una carriera strepitosa con l’oro olimpico nei 74 kg. Si profila però un’impresa molto difficile, in cui gli avversari più temibili saranno il russo Sidakov (vincitore degli ultimi due Mondiali) e ... Leggi su oasport (Di mercoledì 30 giugno 2021) Nome:Cognome:Luogo e data di nascita: L’Avana (Cuba), 10 luglio 1992 Disciplina:, Stile libero: 1 bronzo olimpico; 2 titoli e 4 medaglie mondiali; 4 titoli e 6 medaglie europee; 1 oro ai Giochi del Mediterraneo; 1 argento agli European Games; 1 titolo europeo U23 Precedenti alle: 3° a Rio 2016 Obiettivo a: Chiudere il cerchio di una carriera strepitosa con l’oro olimpico nei 74 kg. Si profila però un’impresa molto difficile, in cui gli avversari più temibili saranno il russo Sidakov (vincitore degli ultimi due Mondiali) e ...

