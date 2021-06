“Ne abbiamo fatta di strada in questi 25 anni…”. Nozze d’argento per la coppia vip. E un altro, bellissimo sì a Porto Cervo (Di martedì 29 giugno 2021) Sinisa Mihajlovic e la moglie Arianna Rapaccioni festeggiano 25 anni di matrimonio. Si sono sposati nel 1995 e la loro unione è fortissima. Lo testimonia la famiglia unita che hanno creato: sono genitori di Viktorija che ha 24 anni, occhi verdi e lunghi capelli castani ed è la primogenita dell’allenatore e di sua moglie Arianna. Ha quattro fratelli: Virginia, Miroslav, Dushan, Nicholas Dopo aver avuto problemi di salute, Sinisa Mihajlovic – allenatore del Bologna – ha spiegato di aver trovato la forza per la sua guarigione proprio nell’amore della moglie e dei suoi 5 figli. L’uomo forte e tutto d’un pezzo, quello che in campo non levava mai la gamba e da allenatore non le manda a dire, ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 29 giugno 2021) Sinisa Mihajlovic e la moglie Arianna Rapaccioni festeggiano 25 anni di matrimonio. Si sono sposati nel 1995 e la loro unione è fortissima. Lo testimonia la famiglia unita che hanno creato: sono genitori di Viktorija che ha 24 anni, occhi verdi e lunghi capelli castani ed è la primogenita dell’allenatore e di sua moglie Arianna. Ha quattro fratelli: Virginia, Miroslav, Dushan, Nicholas Dopo aver avuto problemi di salute, Sinisa Mihajlovic – allenatore del Bologna – ha spiegato di aver trovato la forza per la sua guarigione proprio nell’amore della moglie e dei suoi 5 figli. L’uomo forte e tutto d’un pezzo, quello che in campo non levava mai la gamba e da allenatore non le manda a dire, ...

