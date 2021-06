Mr Wrong, le anticipazioni del 30 giugno: la gravidanza inattesa (Di martedì 29 giugno 2021) Mr Wrong, le anticipazioni della prossima puntata 30 giugno. Una gravidanza inattesa rovina i piani della coppia! Cosa succede ora. Mr Wrong – Lezioni d’amore – Ezgi pensierosa (via social)La storia d’amore tra Ezgi ed Ozgur sta attraversando un periodo particolarmente travagliato. Nelle ultime puntata, infatti, abbiamo scoperto che i due hanno iniziato ad allontanarsi a causa di alcune incomprensioni. L’Atasoy, in preda alla gelosia, vedendo la ragazza in atteggiamenti intimi con Serdar, ha deciso di licenziarla. Si tratta, però, di un vero e proprio equivoco che ha compromesso il ... Leggi su vesuvius (Di martedì 29 giugno 2021) Mr, ledella prossima puntata 30. Unarovina i piani della coppia! Cosa succede ora. Mr– Lezioni d’amore – Ezgi pensierosa (via social)La storia d’amore tra Ezgi ed Ozgur sta attraversando un periodo particolarmente travagliato. Nelle ultime puntata, infatti, abbiamo scoperto che i due hanno iniziato ad allontanarsi a causa di alcune incomprensioni. L’Atasoy, in preda alla gelosia, vedendo la ragazza in atteggiamenti intimi con Serdar, ha deciso di licenziarla. Si tratta, però, di un vero e proprio equivoco che ha compromesso il ...

