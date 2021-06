LOVE IS IN THE AIR, anticipazioni puntata di mercoledi 30 giugno 2021 (Di martedì 29 giugno 2021) anticipazioni puntata della soap turca LOVE is in the Air di mercoledì 30 giugno 2021: Leggi anche: LOVE IS IN THE AIR, anticipazioni dal 5 al 9 luglio 2021 Serkan non accetta la restituzione dell’anello da parte di Eda ma la ragazza, ormai furiosa, afferma di non volerlo mai più vedere dopo il comportamento del giorno prima. All’Art Life intanto si cerca di rimediare all’incidente del brevetto ed il team avrà 24 ore di tempo per realizzare un prototipo e raccogliere tutta la documentazione necessaria al progetto. La presenza di Eda a lavoro è richiesta ... Leggi su tvsoap (Di martedì 29 giugno 2021)della soap turcais in the Air di mercoledì 30: Leggi anche:IS IN THE AIR,dal 5 al 9 luglioSerkan non accetta la restituzione dell’anello da parte di Eda ma la ragazza, ormai furiosa, afferma di non volerlo mai più vedere dopo il comportamento del giorno prima. All’Art Life intanto si cerca di rimediare all’incidente del brevetto ed il team avrà 24 ore di tempo per realizzare un prototipo e raccogliere tutta la documentazione necessaria al progetto. La presenza di Eda a lavoro è richiesta ...

