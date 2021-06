Garbagnate | allarme per un serpente sulla grata dei box

Leggi su ilnotiziario

(Di martedì 29 giugno 2021) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colore Vigili del fuoco in azione per undei box. E’ stata decisamente movimentata e impegnativa la mattinata di sabato per i Vigili del fuoco del distaccamento di. Da via Gobetti è infatti arrivata una chiamata che segnalava la presenza di unche era andato a posizionarsi su tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd ...