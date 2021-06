Galeone: «Allegri non è andato ad allenare a Napoli perché il presidente non sorride» (Di martedì 29 giugno 2021) “Max non è andato ad allenare a Napoli perché il presidente non sorride”. Giovanni Galeone spiega, scherzando, perché il suo pupillo, Max Allegri, ha scelto di tornare alla Juve invece che provare una nuova avventura sulla panchina del Napoli. Probabilmente il non-sorriso di De Laurentiis deriva dalla mancata qualificazione alla Champions, quello sì uno dei veri motivi per cui la candidatura di Allegri in azzurro è tramontata. Ma Galeone, intervistato da Radio Kiss Kiss, dice anche che ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 29 giugno 2021) “Max non èadilnon”. Giovannispiega, scherzando,il suo pupillo, Max, ha scelto di tornare alla Juve invece che provare una nuova avventura sulla panchina del. Probabilmente il non-sorriso di De Laurentiis deriva dalla mancata qualificazione alla Champions, quello sì uno dei veri motivi per cui la candidatura diin azzurro è tramontata. Ma, intervistato da Radio Kiss Kiss, dice anche che ...

