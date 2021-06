G20 | a Matera riunione ministri degli Esteri Blinken | Portare più vaccini in più Paesi

Leggi su tg24.sky

(Di mercoledì 30 giugno 2021) Il rilancio della cooperazione multilaterale come chiave nella lotta alla pandemia ed al cambiamento climatico, e per uno sviluppo sostenibile e rivolto anche aipiù vulnerabili: è questo il cuore della strategia italiana per il G20, in corso oggi a. Con un focus particolare su Africa e sicurezza alimentare, perché "per ricostruire insieme e meglio non dobbiamo lasciare nessuno indietro", ha sottolineato il ministro Luigi Di Maio, che nella città dei sassi fa da padrone di casa e che ieri sera ha accolto le delegazioni al Castello Svevo di Bari.