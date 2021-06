Europei | Mbappé | ‘tristezza immensa | sarà difficile voltare pagina’

Advertising

SkySport : ?? SOMMER PARA IL RIGORE A MBAPPÉ ?? La Svizzera elimina la Francia agli ottavi ?? - Gazzetta_it : Clamoroso a #EURO2020: Francia fuori. #Mbappè spaglia il rigore decisivo con la Svizzera #FRASUI #FRA #SUI - Gazzetta_it : Europei, Mbappé affossa la Francia e saluta il Pallone d'oro - zsclionsfan : RT @SkySport: ?? SOMMER PARA IL RIGORE A MBAPPÉ ?? La Svizzera elimina la Francia agli ottavi ?? - lillydessi : Francia, clamorosa eliminazione! La Svizzera rimonta e passa ai rigori - La Gazzetta dello Sport -

Ultime Notizie dalla rete : Europei Mbappé

Forza Napoli

Che possa essere di buon auspicio per l'Italia agli? Dai Maneskin agli: gli ... Qualcun altro ha sottolineato come il sottofondo ideale per l' errore decisivo didal dischetto sia ...Glidi calcio fanno il botto (ma non è record) con il 35,9% su Rai1 ed il 6,4% su Sky. Can Yaman si ferma all'8,1%, Report in replica 5,8% Su Rai1, per glidi calcio, la partita '...