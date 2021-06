Dayane Mello | duro sfogo | “Mi avete stancato!”

(Di martedì 29 giugno 2021)sta vivendo un momento molto speciale dopo il lancio del suo brandAnd You. Le domande che ogni giorno arrivano alla modella, però, riguarda la sua vita privata e i suoi amori: l’ex gieffina ha smentito qualsiasi flirt, affermando di non aver bisogno di un uomo per essere felice.ha da poco lanciato il suo nuovo brandAnd You, che propone una Articolo completo: dal blog SoloDonna

sempre al centro dei gossip sbotta: 'Basta! È l'ora di finirla', dal momento in cui è uscita dalla casa del Grande Fratello Vip, è finita spesso e volentieri sotto i ...durante una lunga diretta su Instagram ha perso la pazienza facendo delle precisazioni sul gossip che la vede protagonista nonostante lei si sia ampiamente concentrata sul lavoro ed il ...Dayane Mello sta vivendo un momento molto speciale dopo il lancio del suo brand Dayane And You. Le domande che ogni giorno arrivano alla modella, ...Dayane Mello dice “NO” al gossip è sbottata su Instagram:”Non sono fidanzata, non serve un uomo per essere felice… smettetela!”.