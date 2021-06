Covid, maxi-focolaio alle Baleari: 18enne ricoverato in terapia intensiva (Di martedì 29 giugno 2021) È stato ricoverato in terapia intensiva in Spagna un diciottenne risultato positivo al coronavirus dopo una vacanza di fine anno scolastico alle Baleari , scenario nei giorni scorsi di un maxi-focolaio... Leggi su feedpress.me (Di martedì 29 giugno 2021) È statoinin Spagna un diciottenne risultato positivo al coronavirus dopo una vacanza di fine anno scolastico, scenario nei giorni scorsi di un...

