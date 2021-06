Comunque vada sarà scissione | la nera previsione nei 5 Stelle

(Di martedì 29 giugno 2021) In attesa della replica di Beppe Grillo, gli umori sono sempre più cupi. I fuoriusciti della prima ora vedono la possibilità di fare un gruppo

Scissione inevitabile Tuttavia, l'analisi è, in alcuni tratti, impietosa: "ci sarà una scissione", prevede un esponente grillino, che si mostra pessimista sulla capacità di tenuta. Il ...resterà la figura barbina, resteranno gli impacci di una squadra incapace di prendere una posizione seria su una questione così delicata, resterà il farfugliare di Bonucci e l'...In attesa della replica di Beppe Grillo, gli umori sono sempre più cupi. I fuoriusciti della prima ora vedono la possibilità di fare un gruppo ...Numerose le domande dei residenti della zona per il parcheggio scambio di via Escrivà, a Marina di Ragusa: se ne fa interprete l’esecutivo di segreteria del Movimento Territorio che ha raccolto numero ...