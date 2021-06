Cashback Patuanelli | Sospensione è un errore | rivedere decisione

(Di martedì 29 giugno 2021) "Ilha consentito in questi mesi un maggiore utilizzo della moneta elettronica, un migliore tracciamento dei pagamenti, la riduzione del nero e dell’evasione fiscale" ha detto il deputato dem, Michele Bordo. Meloni: "Unici a dire che era idiozia"

"Il cashback ha consentito in questi mesi un maggiore utilizzo della moneta elettronica, un migliore tracciamento dei pagamenti, la riduzione del nero e dell'evasione fiscale" ha detto il deputato dem ...Cashback di Stato sospeso dal 1 luglio tra malumori e apprezzamento di maggioranza e opposizione. Da esponenti Pd e M5S che chiedono al governo e al premier Draghi di tornare indietro sui suoi passi, ...