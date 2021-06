Cashback di Stato verso lo stop al 30 giugno: il prossimo semestre niente rimborsi (Di martedì 29 giugno 2021) Il Cashback di Stato potrebbe concludersi il prossimo 30 giugno 2021. Manca ormai solo la conferma ufficiale, ma dalla serata di ieri si sono moltiplicate le voci relative a un possibile stop del concorso. Di fatto, se il punto fosse confermato, mancherebbe solo un giorno per poter continuare ad accumulare rimborsi. A partire dal 1° luglio 2021 gli iscritti non riceverebbero più il 10% di quanto speso, con un limite massimo di 150 euro. Ma i partecipanti al concorso pubblico resterebbero anche senza la classifica del super Cashback, che ha fatto molto discutere nelle ... Leggi su notizieora (Di martedì 29 giugno 2021) Ildipotrebbe concludersi il302021. Manca ormai solo la conferma ufficiale, ma dalla serata di ieri si sono moltiplicate le voci relative a un possibiledel concorso. Di fatto, se il punto fosse confermato, mancherebbe solo un giorno per poter continuare ad accumulare. A partire dal 1° luglio 2021 gli iscritti non riceverebbero più il 10% di quanto speso, con un limite massimo di 150 euro. Ma i partecipanti al concorso pubblico resterebbero anche senza la classifica del super, che ha fatto molto discutere nelle ...

SkyTG24 : Chiude il 30 giugno il #Cashback, il programma di rimborsi di Stato pensato per incentivare i pagamenti digitali at… - AlbertoLetizia2 : @LinaGavRoma Il cashback ha avuto successo tra chi già era abituato alla moneta elettronica. Ho notato chi tra amic… - RussianMike31 : RT @cggiorgi: Com'è che il #cashback (soldi che lo stato da a noi per i pagamenti elettronici che gli evasori nostrani non sopportano) l'ha… - Sabry95926916 : RT @laremi_guido: Certo che eliminare le commissioni alle banche e rendere così equo e obbligatorio il pos sarebbe stato troppo quindi si… - tommasosauro : RT @fabio_sparagna: Draghi sblocca i #licenziamenti cancella il #cashback e viene dipinto ancor di più come salvatore della patria. Un ese… -